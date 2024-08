Milan calciomercato chiuso? L’indizio di Ibra | quando lo dico io…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) “Abbiamo preso quattro nuovi giocatori, abbiamo raddoppiato le alternative e poi c’è ilFuturo. Questi quattro acquisti erano già obiettivi ancora prima di scegliere l’allenatore. Non abbiamo bisogno di cedere nessuno, perché ci sono tante competizioni, però il mercato chiudeio che chiude“. Le parole sono di Zlatanhimovic, senior advisor dele riguardando ildei rossoneri. Morata, Emerson Royal, Pavlovic e Fofana. Un colpo per ogni criticità che la rosa aveva messo in mostra nella passata stagione o per ruoli attualmente scoperti. Ildelpuò dirsi? Sì e no. I rossoneri ascoltano eventuali proposte per Saelemaekers, Pobega, Adli, calciatori che non ricoprono un ruolo di primo piano. L’affare Kalulu con la Juventus resta ancora in ballo seppur la pista si sia raffreddata.