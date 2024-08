Manutenzione fluviale d’agosto | il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno non si ferma

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 17 agosto 2024) Operai e macchine al lavoro sui principali tratti urbani di Arezzo, con interventi rispettosi della biodiversità ma resi difficili dalle condizioni meteo. Sotto i ferri 140 km di aste fluviali per un investimento che sfiora il milione di euro. In corso anche attività straordinarie per migliorare la sicurezza idraulica del capoluogo. Nonostante la città di Arezzo si svuoti per le ferie estive, ildicontinua senza sosta laprogrammata su torrenti e fiumi, con interventi per circa un milione di euro che interesseranno quasi 140 km di corsi d’acqua. “Gran parte delle risorse è destinata al controllo della vegetazione per garantire il regolare deflusso delle acque e individuare eventuali criticità idrauliche,” spiega Giulia Pierozzi del settore difesa idrogeologica.