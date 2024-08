Manuale breve di conversazione postmoderna a uso di un pubblico sotto tutela

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Alla fine del loro primo appuntamento, John Cassavetes riaccompagnò a casa la ventitreenne Gena Rowlands e provò a baciarla. «Ma starai scherzando», disse lei, «Non abbiamo niente da dirci, hai parlato tutta la sera del tuo cane». Era il 1953, e la civiltà dellanon era ancora andata completamente a puttane. John chiese di cosa volesse parlare, lei rispose «Ma che ne so, letteratura, teatro, cose così». Era il 1953, John andò a casa e chiese al padre cosa potesse leggere per essere in grado di fare, il padre gli diede una serie di libri, lui tornò da lei e le disse ho letto questo e questo, adesso possiamo parlare? L’anno dopo si sposarono.