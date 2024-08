Madonna visita gli scavi di Pompei e finanzia il progetto per ragazzi ‘Sogno di volare’

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – Nel giorno del suo compleanno, venerdì 16 agosto,hato l’area archeologica di, dove ha incontrato un gruppo di adolescenti e bambini che partecipano al“Sogno di Volare”, promosso dal Parco Archeologico con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale nella vita culturale del sito Unesco. Come reso noto durante l’incontro, l’artista ha deciso di sostenere il, che vede i giovani impegnati in un percorso creativo che culmina nella messa in scena di una commedia classica nel Teatro Grande della città antica,ndo tutto l’anno 2024/25, il quarto dall’avvio dell’iniziativa, tramite la sua fondazione “Ray of Light”. Quello che poche settimane fa ha avuto inizio come un’ipotesi di unaserale, si è così trasformato in una partnership che mette al centro il futuro del sito archeologico e della sua “heritage community”.