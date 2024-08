Madonna a Pompei il direttore Zuchtriegel | Personalità sorprendente nuovo invito nel 2025

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) –in visita agli scavi diper il suo compleanno? “Posso dire di aver conosciuto una persona veramente eccezionale, che ha mostrato tantissimo interesse per ciò che stava visitando, ha fatto molte domande e ho apprezzato tantissimo il suo gesto di sostenere il nostro progetto” culturale che coinvolge i ragazzi del posto. All’indomani della visita privata della popstar nel Parco archeologico, Gabrieldel sito, racconta all’Adnkronos non solo la ‘cronaca’ ma anche l’atmosfera e le emozioni provate ieri sera per l’evento organizzato in occasione del 66esimo compleanno della cantante.