Londra | incendio alla Somerset House | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 17 agosto 2024) Il tetto della ex villa nobiliare sullo Strand londinese divenuta polo culturale cittadino è stato avvolto dalle fiamme nella giornata di oggi. Ancora sconosciute le cause dell’, per domarlo sono stati mobilitati 100 pompieri e 15 autopompe. — (@)