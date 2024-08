L’Oms si inventa un’altra emergenza

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 17 agosto 2024) Mobilitazione globale per il vaiolo delle scimmie, che in realtà ha causato in un anno poco più di 100.000 contagi e meno di 1.000 morti in tutto il mondo. Riguarda quasi esclusivamente gay e prostitute e, solo nei Paesi più poveri dell’Africa, anche i bambini.