LIVE – MotoGP GP Austria 2024 | le qualifiche in DIRETTA

(Di sabato 17 agosto 2024) Laentra nel vivo del Gran Premio d’, undicesimo round del motomondialein scena sul circuito di Spielberg. Dopo le prove libere di ieri – che hanno visto il ritiro dal weekend di Fabio Di Giannantonio, infortunatosi nel pre– la categoria si prepara a vivere la caccia alla pole position. Leinizieranno alle 10:50 con il Q1, che metterà in palio due pass per la fase successiva. Alle 11.15 avrà poi inizio il Q2, che vedrà impegnati i dieci migliori piloti del venerdì e i due qualificati dal Q1, alla ricerca della prima casella in griglia. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, tenendovi aggiornati in tempo reale su tutta l’azione in pista.