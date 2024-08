LIVE – MotoGP GP Austria 2024 | la gara sprint in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Laè pronta a vivere ladel Gran Premio d’. Il motomondiale viene ospitato dal Red Bull Ring di Spielberg in occasione dell’undicesimo appuntamento del calendario. Il fine settimana entra nel vivo sabato 17 agosto, dopo un venerdì dedicato alle prove libere. La griglia vede assente Fabio Di Giannantonio, che ha dovuto abbandonare il weekend didopo una lussazione alla spalla sinistra, subita durante la sessione di pre qualifiche. I rimanenti ventuno piloti si schierano sul rettilineo principale, pronti a vivere la, che scatterà alle 15:00, dando vita ad una corsa lunga quattordici giri. Sportface.it è pronto a tenervi compagnia fino alla bandiera a scacchi, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in pista.