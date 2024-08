LIVE Italia-Turchia 1-0 Europei volley femminile U20 in DIRETTA | le azzurre cambiano marcia e vincono il primo set 25-22

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Errore al servizio6-6 Diagonbale di Bosso da zona 4 5-6 Errore al servizio5-5 Pallonetto di Bosso da zona 4 4-5 Mano out Yesilirmak da zona 2 4-4 Non passa iltempo di Monaco 4-3 Ace Eroguz 4-2 La parallela di Safronova da zona 4 4-1 Mano out Adigwe da zona 4 3-1 Invasione3-0 In rete Safronova 2-0 Fallo in palleggio Ozdemir 1-0 Out Yesilirmak da zona 2 25-22 Vincente Piomboni da zona 4 dopo una ricezione sbagliata! L’vince ilset grazie a battuta e difesa! Molto attente lein seconda linea 24-22 In rete l’attacco di Piomboni a chiudere una lunga azione 24-21 Mano out di Bosso da zona 4! 23-21 Mano out la fast di Kacmaz 23-20 La parallela di Bosso che difende e attacca 22-20tempo Manfredini 21-20 Errore al servizio21-19 La diagonale di Bosso da zona 4 20-19 Mano out Durgun da ...