LIVE Gottardi Menegatti-Paulikiene Raupleyte Europei beach volley 2024 in DIRETTA | le azzurre si giocano l’accesso in finale

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella semidell’Europeo difemminile che si disputa a The Haag in Olanda. Di fronte leMartae Valentinae le lituane. Per entrambe le coppie si tratta della prima volta in top4 al Campionato Europeo. delle quattro giocatrici in campo solo Martaha disputato una fasedel campionato europeo, vinto in coppia con Greta Cicolari nel 2011 a Kristiansand. Le, che per due anni consecutivi erano state eliminate all’Europeo da Alvarez/Moreno ai quarti di, hanno rotto l’incantesimo e puntano ad un risultato di prestigio dopo il nono posto non proprio soddisfacente ai Giochi Olimpici di Parigi.