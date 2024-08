LIVE Gottardi Menegatti-Paulikiene Raupleyte 2-1 Europei beach volley 2024 in DIRETTA | azzurre in finale dopo una battaglia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-18IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!! difesa e cut shot dal centro per l’azzurra! Italia inal Campionato Europeo! 19-18 Mano out18-18 Il cut shot di18-17di seconda intenzione 17-17 Incredibile! L’Italia spreca altre due occasioni per chiudere e ci pensa Raupelyte.