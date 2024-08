Licata l' abbraccio della gente | ieri la squadra è stata presentata alla città

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 17 agosto 2024) Si è svoltasera la presentazione delCalcio in vistastagione 2024-2025.Nel cuore del centro storico, in Piazza Progresso, è andata in scena una serata magica: i tifosi hanno “abbracciato” la, intonando cori e sventolando le bandiere gialloblù. Un evento che ha