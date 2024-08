La Russia accusa la Rai di aver prodotto immagini illegali i giornalisti tornano in Italia L' ad Sergio | Sicurezza prioritaria

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 17 agosto 2024) «L'azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantiree tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in, la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini ». Lo spiega l’ad della Rai, Roberto, a proposito del rientro dalladei dueinviati. embedpost id="1912977"