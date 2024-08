La Rai richiama in Italia i giornalisti minacciati da Mosca la sinistra sciacalla sulle armi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 17 agosto 2024) La Rai “ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare, temporaneamente in, la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini”. Lo ha annunciato l’amministratore delegato, Roberto Sergio, dopo le minacce di ritorsioni e di azioni penali avanzate dalla Russia a carico dei, accusati dal Cremlino. Alcuni esponenti delle opposizioni, piuttosto che essere rassicurati dal ritorno indei due inviati, hanno avanzato assurdi complotti circa i motivi della decisione. La Russia ha intanto aperto il procedimento penale a carico dei due inviati.