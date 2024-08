La festa di Madonna negli scavi di Pompei altro che gita | buffet e musica tra le domus romane I sospetti sulla maxi-donazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024)cheturistica per ammirare le bellezze degliarcheologici di. Quella dila sera del suo sessantesimo compleanno è stata una tutti gli effetti, con tanto di catering eproprio dentro al Parco archeologico. E menomale che fino a pochi giorni prima anche il prefetto di Napoli si era affrettato a rassicurare che le voci circolate fino a quel momento erano tutte fantasie. La realtà ha superato l’immaginazione, visto che alla finela suaesclusiva l’ha fatta proprio come sperava. Fuori dal Parco traffico di minivan, centinaia di fan in attesa di intercettare qualche volto famoso e forze dell’ordine schierate in formazione straordinaria.