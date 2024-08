Killer dal sangue blu | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 agosto 2024)dalblu: trama, cast e streaming delsu Rai 2dalblu è ilin onda questa sera, 17 agosto 2024, alle ore 21.20 su Rai 2. Un avvincente action canadese diretto da Max McGuire. Vediamo insieme tutte le informazioni, come la trama e il cast. Trama L’esperta di relazioni pubbliche Alyssa Banks incontra Jack, un principe inglese e tra i due scatta la scintilla. All’inizio,sembra andare alla grande: Jack invita Alyssa a cena, la porta in locali sontuosi, a fare romantici giri in elicottero sopra Los Angeles e in Europa su un jet privato. Ma il sogno di Alyssa si trasforma in un incubo quando il volubile principe si rifiuta di permetterle di lasciare la lussuosa tenuta di famiglia nella campagna inglese. Mentre Alyssa cerca disperatamente di scappare, trova un modo per ribaltare la situazione a proprio favore.