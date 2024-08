Killer dal sangue blu film su Rai 2 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di sabato 17 agosto 2024) Questa sera, sabato 17 agosto 2024, alle 21:20 su Raidue va in onda in prima visione ildalblu. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.dalblu –dalblu” è un thriller romantico che racconta la storia di Alyssa Banks, una esperta di relazioni pubbliche che vive una vita apparentemente perfetta. Tutto cambia quando incontra Jack, un affascinante principe inglese, e tra i due nasce una passione travolgente. Inizialmente, tutto sembra un sogno: viaggi lussuosi, cene romantiche, un amore da favola. Ma ben presto, la realtà si rivela molto diversa. Dietro il fascino del principe si nasconde un lato oscuro, violento e manipolatore. Alyssa si ritrova intrappolata in una relazione tossica e pericolosa, costretta a lottare per la propria libertà.