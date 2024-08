Joao Pedro INCREDIBILE destinazione | l’ex Cagliari ritorna in Italia…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024)torna in Italia,vicino al rientro nel Bel Paese, ecco quale club vuolecapitano della scuderia sarda L’avventura di, ex attaccante e capitano del, al Fenerbahce è giunta ai titoli di coda. Dopo il mancato riscatto da parte del Gremio il giocatore non si è più fatto vivo in