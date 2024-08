Italiani sempre più indebitati per andare in vacanza Boom di prestiti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

Il costo elevato delle vacanze estive ha causato una riduzione del turismo, spingendo moltia richiedereper finanziare i loro viaggi. Secondo i dati raccolti da Facile.it e.it, da inizio anno sono stati concessipersonali per viaggi e vacanze per un totale di oltre 250 milioni di euro, segnando un aumento del 12% rispetto all'anno precedente. L'importo medio di questiè di 5.425 euro, da restituire in circa 50 rate, distribuite su poco più di quattro anni.