Inzaghi | Messo del nostro sui gol concessi! Bene le tre punte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Genoa-Inter è terminata da qualche minuto esta proseguendo il giro delle varie televisioni per il suo post partita. Nell’intervista con Inter TV, l’allenatore ha analizzato quanto si è visto al Ferraris. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simonedopo il brutto finale Genoa-Inter: «Le difficoltà le sapevamo, qui a Marassi non è mai semplice. Secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo dove abbiamo preso un gol fortuito, poi siamo stati bravi a rimanere attenti e trovare il pareggio. Quindi il salvataggio sulla linea di Milan Badelj. Nella ripresa magari non benissimo, dovevamo essere più lucidi ma per quanto riguarda l’impegno non posso dire nulla ai ragazzi: ci hannotutto l’impegno, chi è subentrato e chi ha giocato dall’inizio». Le parole dinel post partita di Genoa-Inter TESTO –prosegue: «Bisogna lavorare tutti insieme.