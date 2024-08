Inter Inzaghi ha DECISO | ecco il piano per lo SCUDETTO c’entra il derby col Milan

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024) Simonevuole vincere locon l’la possibile strategia per arrivare al trofeo, ilcon ilPartire forte, approfittare di un inizio di calendario (almeno sulla carta) soft per arrivare con più punti possibili alcol. Questa – come rivelato da Repubblica – può essere una possibile strategia per l’di. Alcuni