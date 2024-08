Incendi Telese diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di sabato 17 agosto 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune diTermeglideidelieri in territorio telesino, impegnati tutto il giorno con tutti i mezzi a disposizione, in via Ripa delle Vigne, poi nei pressi del campo Continua L'articologlideidelproviene da Fremondoweb.