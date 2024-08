Il prezzo fisso del gas conviene rispetto al variabilie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) I contratti asul mercato libero del gas risultano più convenientia quelli avariabile, situazione che invece si capovolge nel settore dell' energia elettrica, dove si risparmia di più con le offerte legate all' andamento del mercato. I dati arrivano da Assoutenti che ha svolto una indagine sulla base delle offerte pubblicate sull'apposito portale di Arera-Acquirente Unico. Per quanto riguarda il gas, considerando solo la migliore offerta per i contratti aoggi presente sull'apposito portale, la bolletta di una famiglia con un consumo di 1.100 metri cubi annui varia dai circa 1.180 euro di chi risiede a Milano ai 1.350 euro annui di Roma - analizza Assoutenti - La stessa famiglia, se sceglie ilvariabile, spende dai 1.205 euro di Napoli agli oltre 1.370 euro di Palermo e Catanzaro fino a sfiorare i 1.380 euro annui a Roma.