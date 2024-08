Il Pd torna a sbandare sull’Ucraina sulla linea della destra e di Conte

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 17 agosto 2024) Forse con il Partito democratico non ci capiamo. Su Linkiesta, e anche mediante cortesi scambi privati, abbiamo posto ai dirigenti del Partito democratico una questione semplice: l’offensiva ucraina sul territorio russo è legittima? Risposta: sì. Ma, soprattutto, è opportuna, utile? Risposta non pervenuta. Almeno, dalla segreteria nazionale. Perché altri (Lia Quartapelle, Lorenzo Guerini, Filippo Sensi) appoggiano con chiarezza e partecipazione personale l’avanzata delle truppe ucraine nell’oblast di Kursk. Invece Elly Schlein e Peppe Provenzano su questo non si pronunciano. La segretaria è (giustamente) in vacanza, però esiste Internet. Il responsabile Esteri, in una intervista a La Stampa uscita a Ferragosto, ha continuato a ripetere che il problema è politico e che non ci può rassegnare alla guerra: frasi nobili che potrebbe sottoscrivere anche il nostro vicino di casa.