Il giallo di Sharon sul modello Yara | profilate decine di Dna di donne e uomini Analisi su telecamere e telefono della vittima

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 17 agosto 2024) Proseguono su diversi fronti le indagini sull'omicidio diVerzeni , la donna di 33 anni uccisa con quattro coltellate la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio scorsi in strada a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Da un lato i carabinieri del Ros stanno analizzando la 'copia forense' del suo cellulare per cercare eventuali chat o messaggi nascosti che possano in qualche modo indirizzare