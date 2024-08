' Il 7% degli italiani è in Comuni senza un' agenzia bancaria'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) "Il 7% della popolazione italiana vive in territori dove non ci sono più agenzie bancarie: record in Piemonte (13,8%), ma il fenomeno è particolarmente marcato nel Mezzogiorno e nelle isole, dove l'11%abitanti non ha uno sportello bancario 'sotto casa'. La Campania è la prima regione per numero di abitantibanca: 700mila". Lo afferma in una nota, Uncem, l'unione nazionale deimontani. "Aumentano i prelievi di contanti - 1 miliardo di euro al giorno - ma chiudono gli sportelli. Un disastro. Uno scandalo, anche per le sigle sindacali che Uncem ha sempre supportato nelle azioni per la salvaguardiasportelli. A poco sono servite centinaia di lettere di Uncem, con l'indignazione dei sindaci e dell'associazione, ad Abi, Consob, Banca d'Italia, Istituti di credito. Banche che se ne vanno dai paesi, chiudono fregandosene di istituzioni locali età.