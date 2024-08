I mille miliardi di debito lasciati dalla sinistra | con che faccia accusano Meloni?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Per carità, prendersela sempre con chi c'era prima non va bene. Ma latosta della, che ha il coraggio di accusare il governo per ilche sale, non è certo da meno. Non che il dato snocciolato ieri da Bankitalia non fosse un'occasione ghiotta, intendiamoci. Il rosso di bilancio a giugno è arrivato a sfiorare i 3mila(2.948), cifra tonda che ben si presta al tiro a bersaglio. Ma da qui a usare il rosso di bilancio per denunciare «la politica iniqua e di cortissimo respiro» di Palazzo Chigi, che «sta mettendo l'Italia in un vicolo cieco», come ha fatto il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani, che fra l'altro di numeri ne sa, ce ne passa. All'esponente dem, infatti, non possono essere sfuggiti due punti fondamentali. Uno che riguarda il passato meno recente.