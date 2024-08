Griglia di partenza MotoGP GP Austria 2024 | Martin in pole position Bagnaia lo tallona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito del Red Bull Ring. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista dellae si è definita ladiper la Sprint Race di oggi pomeriggio (la gara su distanza accorciata) e per il Gran Premio di domani (sui canonici 110 chilometri circa). Turno decisamente intenso in terra teutonica, con tanti centauri molto vicini tra loro a dimostrazione di un grande equilibrio. Jorgeha conquistato ladel GP di, firmando uno strepitoso 1:27.748 con cui si è meritato laal palo. Il leader del Mondiale è riuscito ad avere la meglio su Francescoper 0.141: il due volte Campione del Mondo dovrà scattare dalla seconda piazzola in sella alla Ducati ufficiale, inseguendo lo spagnolo sulla Ducati Pramac.