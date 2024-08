Gli occhi della C sul Campus EUR ufficiale un giovane al Crotone

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 17 agosto 2024) Nuove esperienze per i giovani delEUR, con Luca Maffei che approda in Serie C firmando il suo primo contratto con i professionisti del. La notizia è stata comunicata con orgoglio dalEUR. "Un altro prodottonostra Società approda nel professionismo. Luca Maffei è un