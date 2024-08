Genoa TUTTO ESAURITO contro l’Inter | ecco cosa ci aspetta a MARASSI per la prima di campionato di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 17 agosto 2024) Grandissima attesa per ladia Genova tra i rossoblu eall’esordio inA Ilsi regala subito una grande giornata diA sin dall’esordio, ospitandocampione d’Italia in carica. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, ci siil. Oltre al sold out