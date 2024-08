Gaza ottimismo dal vertice di Doha Ma Hamas gela gli entusiasmi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 agosto 2024) Dagli Usa una nuova proposta per i ridurre i gap tra le parti. Nei prossimi giorni ci saranno altri colloqui. Accordo forse entro la prossima settimana. Biden: “La tregua non è mai stata così vicina” Una ventata di. Sembra essere questo al momento l'unico risultato dell'ultimo ciclo di colloqui per il cessate il fuoco