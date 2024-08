Gaza e negoziati proposta ponte per tregua | ottimismo dei mediatori

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 agosto 2024) "Non c'è ancora un accordo, ma non siamo mai stati così vicini", il commento del presidente Usa Joe Biden Sono terminati con unai colloqui a Doha promossi da Stati Uniti, Egitto e Qatar per raggiungere tra Israele e Hamas una intesa, a partire dal cessate il fuoco nella Striscia di