Furti in appartamento i trucchi delle fascette Ladro scoperto grazie alla telecamera e arrestato

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Con l’accusa di tentato furto inla notte scorsa la Polizia hanel quartiere di Rifredi un 40enne di origine georgiana. Ad allertare le forze dell’ordine è stato un condomino del palazzo, in vacanza al mare, chea un sistema di sicurezza che rileva e segnala sullo smartphone la presenza di persone sul suo pianerottolo si sarebbe insospettito da un paio di passaggi anomali registrati rispettivamente all’alba del 16 agosto e intorno alle 1.30 della notte appena passata. Una piccolache inquadra l’ingresso della sua abitazione avrebbe poi inquadrato uno sconosciuto che stava armeggiando sul portone a notte fonda. L’uomo non ha perso tempo dando immediatamente l’rme al 112 e le volanti di via Zara sono andate subito a verificare la cosa.