Fugge ai carabinieri con un’auto rubata inseguimento nel quartiere delle Vele

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoaicon l’auto rapinata, poi scatta l’nelche si conclude con l’arresto di un 34enne. L’uomo stava litigando con due persone. Poco prima li aveva speronati con la sua auto e aveva tentato di rubare il loro scooter. Idella stazione di Scampia sono di passaggio e assistono alla scena. L’uomo sale su Fiat 500 e. L’si protrae per diversi minuti, ad alta velocità tra le strade del. Salvatore Intocci prova a sfuggire alla cattura, mettendo in serio pericolo anche altri automobilisti. Per ostacolare ie allontanare la gazzella apre lo sportello della sua 500 come per spingerli fuori strada. La bravura dei militari lo condurrà inconsapevolmente fino ad un vicolo cieco nel Parco dei Ciliegi.