Fubo Tv sfida le big e vince stop al lancio di Venu Sports

(Di sabato 17 agosto 2024) La piccolaTv ha vinto il primo round contro i colossi della tv, Fox Corp., Warner Bros. Discovery e Walt Disney che stavano per lanciare il loro servizio di sport in streaming. La piccola società ha intentato a febbraio una causa "per tattiche anticoncorrenziali" e ora il giudice distrettuale di Manhattan Margaret Garnett ha emesso un'ingiunzione preliminare che blocca. Le tre società "esercitano un controllo quasi monopolistico sulla possibilità per un altro servizio di streaming di soli sport in diretta di esistere e competere con loro" ha scritto la Garnett nella sua sentenza. "Anche prima dell'annuncio della loro joint venture, crediamo che queste aziende abbiano avuto un chiaro programma per eliminare la concorrenza" scrivevaa febbraio annunciando la causa legale. "La sentenza di oggi è una vittoria non solo perma anche per i consumatori.