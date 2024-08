Fonseca | Milan inizia il campionato con fiducia e ambizione vogliamo lo scudetto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – “Le sensazioni sono state molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta perre ilcontotale, sentimenti positivi e grande”. Così l’allenatore del, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Torino. “già giocare domani con la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi – dice– Era difficile immaginare di avere queste sensazioni con sole cinque settimane di lavoro, non mi aspettavo che i giocatori prendessero subito le nostre idee. Sono molto molto soddisfatto e molto molto fiducioso per domani”.