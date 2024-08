Fi | Gasparri ‘Ghedini sempre attento a unità centrodestra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – ?Oggi sono due anni dalla scomparsa di Niccolò Ghedini, giurista ed esponente di prima linea di Forza Italia. Si impegnò nel Parlamento, ma anche nelle sedi giudiziarie, nel tentativo di frenare l?aggressione giudiziaria ai danni di Berlusconi da parte di togati, che hanno abusato della propria funzione per aggredire il nostro leader. Ghedini c’èstato, facendo la sua parte con coraggio”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio.“Ma c’è anche un Ghedini politico che va ricordato,a salvaguardare in ogni fase, anche in quelle più difficili, l’del centrodestra, un orizzonte politico indicato da Berlusconi e custodito da tanti in ogni momento. Ghedini fu tra questi, con interventi che non cercavano la ribalta pubblica, ma che -conclude- incidevano molto nei luoghi delle decisioni?.