Empoli-Monza D’Aversa | Gara già importante per salvezza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 17 agosto 2024): “giàper” Serie A,sabato 17 agosto alle ore 20.45 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di. Parte in casa il campionato dell’del neo tecnico Robertodopo l’impresain serie A col tecnico Davide Nicola, approdato a Cagliari. E dopo il debutto vincente in Coppa Italia 4-1 col Catanzaro, doppietta di Fazzini E parte dalla tribuna il campionato aper. Quattro giornate di squalifica da scontare per l’episodio che lo vide protagonista con una testata a finein Lecce – Verona con l’attaccante Henry. Perl’esonero a Lecce. In panchina al Castellani debutta il secondo Salvatore Sullo. Parte dalla tribuna anche Alessandro Nesta, neo allenatore del, deve scontare una delle due giornate rimediate con la Reggiana in serie B.