Emergenza suicidi in carcere l’idea di Nordio che spacca il governo | più domiciliari a fine pena

(Di sabato 17 agosto 2024) Cresce la tensione nelsull’ipotesi di una norma allo studio del ministro Carlogià bollata dai critici come «svuota carceri». L’negli istituti diitaliani ha toccato un nuovo picco nei giorni a cavallo di Ferragosto, quando a Torino sei agenti della Penitenziaria son rimasti feriti durante una rivolta e un tentativo di evasione. Per far fronte all’ormai cronico sovraffollamento delle carceri, al ministero si starebbe valutando di facilitare il ricorso a misure alternative al. Una misura riservata ai detenuti che devono scontare pene residue entro un anno. Fuori all’ultimo anno diLa proposta disarebbe emersa lo scorso 7 agosto, quando ha incontrato il Garante dei detenuti e i garanti regionali.è di ricorrere aio all’affidamento in prova per chi si trova nell’ultima fase di detenzione, prima dell’uscita.