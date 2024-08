Dark Matter | la serie TV Apple rinnovata per una nuova stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 17 agosto 2024)ha riferito che laTV di fantascienzaè stataper una seconda. Dopo l’ottimo successo di critica e pubblico ottenuto con la prima, laTV con Joel Edgerton e Jennifer Connelly tornerà suTV+ con nuovi episodi. A parlare del rinnovo è stato lo scrittore da cui laTV si ispira “Blake Crouch“: Grazie a tutti i fan — vecchi e nuovi — e ai nostri partner die Sony. Durante la prima, abbiamo solo iniziato a esplorare questi personaggi e le loro lotte per sopravvivere nel multiverso. Non vediamo l’ora di continuare questa storia nella secondae note di produzione Blake Crouch è creatore, produttore esecutivo, showrunner e scrittore insieme ai produttori esecutivi Matt Tolmach e David Manpearl per la Matt Tolmach Productions. Anche Joel Edgerton è produttore esecutivo.