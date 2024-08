Cossiga | Mannino ‘uomo colto e raffinato e politico assai moderno’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Ricorre oggi il 14/mo anno dalla scomparsa di Francesco. Ricordarlo non è soltanto esercizio della cristiana ‘pietas’ naturale nei sentimenti degli amici (tanti), dei conoscenti (ancora di più), ma della memoria della stessa opinione pubblica per Francesco, legato nella Storia d?Italia al capitolo tragico della vicenda Moro. Legato per le responsabilità di ministro degli Interni in quel frangente, ma legato perché quella vicenda fu vissuta con sentimento e passione da segnare fisicamente il suo volto e quindi la sua vita”. Lo sottolinea Calogero, ex parlamentare e ministro Dc, in una dichiarazione rilasciata all’Adnkronos in occasione del 14/mo anniversario della scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica.