Corriere dello Sport – L’Atalanta cancella l’acquisto record e fa uno sgambetto alle altre big

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-17 20:23:52 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Atalanta letteralmente scatenata in queste ore. L’obiettivo del club bergamasco è infatti quello di chiudere presto anche Lazar Samardzic, talento serbo dell’Udinese con cui nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo di massima per il contratto. E proprio con in mano il sì del classe 2002, a lungo inseguito dal Milan in questa sessione, la Dea intende definire anche l’intesa con la società friulana sulla base di circa 22 milioni di euro più bonus, per arrivare ai famosi 25 pretesi dai bianconeri. Un altro nome attuale è quello di Wesley del Flamengo. Per la freccia 20enne è stata presentata un’offerta sui 20 milioni tra parte fissa e bonus che è stata ritenuta soddisfacente dal club brasiliano. Adesso mancherebbero quindi solo gli ultimi dettagli per la definizione dell’affare.