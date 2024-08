Continue violenze fisiche e verbali | lei va dai carabinieri lui in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 17 agosto 2024) Almenno San Salvatore. Aiha parlato diaggressioni. Esasperata, lo scorso 13 agosto si è recata in caserma dopo l’ennesimo litigio con il compagno e convivente. Nonostante tutto, non voleva formalmente denunciarlo. Ma i maltrattamenti confessati hanno fatto scattare la procedura prevista per il Codice rosso. Giovedì mattina (15 agosto) i militari della stazione di Almenno San Salvatore hanno dato esecuzione a un’ordine di carcerazione emesso nei confronti del 49enne, italiano residente in paese e già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per vecchi reati contro il patrimonio. Dopo meno di 48 ore è stata disposta la sospensione della precedente misura alternativa alla detenzione in favore della carcerazione dell’uomo, portato in via Gleno a Bergamo.