Conte | Mi aspettavo una situazione migliore di quella che ho trovato LIVE

(Di sabato 17 agosto 2024) Verona-Napoli, la conferenza stampa diche presenta l’esordio stagionale degli azzurri in Serie A. In base alla sua esperienza, è soddisfatto del lavoro fatto in questo momento dai ragazzi e sul mercato? «Sicuramente è più di un mese che lavoriamo con i ragazzi, quello che stiamo facendo con la squadra mi soddisfa. I ragazzi hanno voglia di lavorare e crescere singolarmente, questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. Dall’altro punto di vista, è unamolto complicata. Dispiace». Approfondisca lamercato. «Che posso dire? Mi dispiace perché è unacomplicata e bloccata». Il mantra della stagione «Il mantra nostro è di dare il 200%, dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti, perché è un momento critico per il Napoli, il presidente ha parlato di ricostruzione.