Concorso Agenzia delle Entrate per 470 posti | requisiti come fare domanda scadenza

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 agosto 2024) C'è tempo fino al 10 settembre 2024 per presentare la candidatura C'è tempo fino al 10 settembre 2024 per presentarealdell'-Riscossione per 470. E' questa laper le candidature che dovranno essere inoltrate online. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato. Ecco i. Le