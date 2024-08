CK One il profumo della generazione X e prima fragranza unisex compie 30 anni

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 17 agosto 2024) Ladi rottura, fresca, grunge che non faceva distinzione di genere è arrivata ai suoi primi 30e per l'occasione nasce una sua nuova versione, CK One Essence. Creata da Aberto Morillas, lo stesso naso che la ideò lavolta, ve la raccontiamo attraverso le sue parole