Cittadinanza | Tassinari Fi ‘dopo due cicli di scuole si può essere un buon italiano’

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) – ?La vera integrazione, specialmente delle giovani generazioni, passa attraverso un percorso scolastico durante il quale ai ragazzi ed alle ragazze vengono passati principi condivisi e si lavora all?interno di regole condivise. Dopo aver completato duedi, una persona è certamente in grado di poteruncittadino italiano e come tale merita laal pari dei suoi coetanei assieme ai quali ha studiato e frequentato la scuola”. Lo afferma Rosaria, deputata e presidente del coordinamento regionale dell?Emilia-Romagna di Forza Italia.“Sappiamo tutti -aggiunge- che il problema non è immigrazione sì o immigrazione no: siamo di fronte ad un fenomeno che non puòfermato ma che al limite va gestito e governato.