Cittadinanza | Baldino ' serve nuova legge non si fermi a dibattito estivo'

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 ago. (Adnkronos) - "La mia proposta diè depositata da inizio legislatura, è la stessa proposta approdata in Aula nella scorsa legislatura anche con l'aiuto di Forza Italia e sono disposta a lavorare con tutti, anche partendo da un testo comune e non dal mio, pur di approvarla". Lo afferma Vittoria, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera. "Quello dellanon rimanga però -aggiunge- il solitopost Olimpiade buono solo a riempire le rassegne estive e a consentire a qualche partito di riposizionarsi. Di questac'è bisogno e questo bisogno si sente ogni giorno anche lontano dai riflettori perché sono oltre un milione e mezzo i ragazzi e le ragazze privi dei diritti diche vivono in Italia, si sentono italiani e vorrebbero anche esserlo a tutti gli effetti.