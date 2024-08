Cina | Shanghai sviluppera’ rete comunicazione continua per voli a bassa quota

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024), 17 ago – (Xinhua) – Entro la fine del 2026,avra’ in gran parte stabilito unadicon coperturain tutta la regione, facilitando lo sviluppo dell’economia a, secondo quanto affermato da una linea guida del governo. Secondo la linea guida diffusa ieri dall’Amministrazione delle comunicazioni di, la citta’, nel corso di un periodo di tre anni, raggiungera’ gradualmente la copertura adi un internet dell’intelligenza basato su una5G-A, una versione potenziata del 5G.incoraggia le compagnie di telecomunicazioni a fornire unadicon larghezza di banda ultra elevata, latenza ultrae connessioni massive per i, come affermato nella linea guida.